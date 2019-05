Taucher bargen aus dem «Roten See» eine Kinderleiche, die in einem Koffer versenkt worden war. Es ist das fünfte entdeckte Opfer des Mannes. Foto: Petros Karadjias/AP

Ein Taucher kommt aus einem Baggersee in Mitsero. Auf der Touristeninsel Zypern soll ein Serienmörder mehrere Frauen umgebracht und sie in den Schächten einer verlassenen Erzgrube und in anderen Regionen verscharrt haben. Foto: Petros Karadjias/AP