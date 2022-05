Gegen 7.20 Uhr hatten Passanten die Polizei alarmiert, nachdem sie in der Hanauer Innenstadt vor einem Hochhaus einen schwer verletzten Jungen entdeckt hatten.

Beamte der Spurensicherung arbeiten auf dem Platz vor einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau, in dem am Morgen ein totes Mädchen gefunden wurde. Vor dem Haus lag auf der Straße ein schwer verletzter, inzwischen gestorbener Junge.