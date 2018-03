Walldürn. (Sti.) "Kriminalprävention - Bürgerbefragung zum Sicherheitsgefühl in der Stadt Walldürn 2012". In Walldürn ist Kriminalität durchaus ein Thema auch für eine Bürgerversammlung. Gerade in den letzten Jahren könne von einer Negativentwicklung gesprochen werden, gerade im Jugendbereich. Aus diesem Grunde hatte Bürgermeister Günther bereits einen "Runde Tisch" angeregt, um dieser negativen Entwicklung entgegensteuern zu können.

Unter Federführung der Stadt Walldürn und der Polizeidirektion Mosbach habe eine Besprechung mit (Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Kirchen, Schulen, Erzbischöfliches Kinderheim, Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" und Sportring mit dem Ziel stattgefunden, Kriminalprävention in Walldürn offensiv anzugehen und durch den Austausch von Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer und einer Vernetzung bei diesem "Runden-Tisch-Treffen" zu einer Wende der negativen Kriminalitätsrate beitragen.

Um gezielte Maßnahmen ergreifen zu können, habe die Polizei bei diesem Treffen auch eine Befragung der Bürger zum Sicherheitsgefühl vorgeschlagen, die wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden soll. Diese wissenschaftliche Befragung sollte nun im Jahr 2012 durch eine Stichproben-Umfrage von 5 000 Personen erfolgen, wobei sich die Kosten - abhängig von den möglichen Eigenleistungen - auf maximal 3 000 bis 5 000 Euro belaufen würden, die im Haushalt 2012 der Stadt einzustellen sind. Die Entscheidung über die Durchführung dieser Befragung sei 2011 im Verlauf im Gemeinderat gefallen.

Polizeioberrat Joachim Schneider zeigte in seinem Vortrag auf, dass die Zahl der in Walldürn bekannt gewordener Straftaten im Jahr 2010 erneut um 37 Fälle und somit 7,3 Prozent auf 547 Fälle angestiegen. Entgegen der kreisweiten Entwicklung habe sich in Walldürn damit der seit einigen Jahren zu beobachtende Trend steigender Fallzahlen weiter fortgesetzt, während er im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis um 5,3 Prozent auf 4 984 Fälle zurückgegangen sei.

Die Häufigkeitsziffer (Straftaten pro 100 000 Einwohner) notiere mit 4 666 einen Wert über dem des Vorjahres mit damals 4 305. Im abgelaufenen Jahr 2010 sei Neckar-Odenwald-Kreis lediglich die Große Kreisstadt Mosbach mit einer Häufigkeitszahl von 6 260 höher als Walldürn belastet gewesen, während sie im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis 3 373 betragen habe.

In Walldürn hätten im Jahr 2010 insgesamt 385 Fälle und damit über zwei Drittel aller Straftaten aufgeklärt werden können. Die Aufklärungsquote habe 70,4 Prozent betragen und sei damit um 7,3 Prozent über der des Vorjahres 2009 und somit deutlich über den Werten für den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis (65,9 Prozent) gelegen.

Von den insgesamt 547 in Walldürn begangenen Straftaten seien von der Struktur der Kriminalität her gesehen 12 Fälle auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung entfallen, die allesamt hätten geklärt werden konnten, 60 Fälle auf Rohheitsdelikte und Taten gegen die persönliche Freiheit, die damit um 29 Fälle und somit deutlich zurückgegangen seien, 12 Fälle auf Straftaten gegen die persönliche Freiheit, 11 Fälle auf Delikte von Gewaltkriminalität, 125 Delikte auf Fälle des "Einfachen Diebstahls", 78 Delikte auf Fälle des "Schweren Diebstahls", 83 Vermögens- und Fälschungsdelikte, 145 "Sonstige Straftaten" (Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Hehlerei, Brandstiftung), 44 Straftaten "Strafrechtliche Nebengesetze", sowie 102 Fälle der Straßenkriminalität, 11 Fälle der Gewaltkriminalität und 25 Fälle der Rauschgiftkriminalität.

2010 wurden in Walldürn insgesamt 308 Tatverdächtige ermittelt, von denen 242 männlich und 66 weiblich waren. 190 der ermittelten Tatverdächtigen waren über 21 Jahre, wobei hier die häufigsten Delikte Betrug (32) Körperverletzungen (30) Diebstähle (27), Rauschgiftdelikte (17), Beleidigung (15) und Sachbeschädigung (7) waren. Gegen "Heranwachsende" (18 bis 21 Jahre) wurde im vergangenen Jahr in Walldürn insgesamt 45 Mal ermittelt, wobei hier die häufigsten Delikte Diebstahl (13), Körperverletzungen (8), Betrug (6) und Hehlerei (5) waren. Gegen Jugendliche im Alter von 14 - 18 Jahren wurden im Jahr 2010 in Walldürn 52 Strafverfahren eingeleitet, wobei hier die häufigsten Delikte Diebstahl (27) Körperverletzung (6), Waffengesetz (4) und Unterschlagung (5) waren. Schließlich hat sich im Jahr 2010 in Walldürn die Zahl auffällig gewordener Kinder im Vergleich zum Vorjahr um fünf auf 21 Tatverdächtige erhöht, wobei hier bei den Delikten der Diebstahl (10), Brandstiftung (3), Körperverletzung (6) und Bedrohung (4) dominierten.

Als Ziele der im März 2012 beginnenden Bürgerbefragung zum Sicherheitsgefühl in der Stadt nannte Polizeioberrat Joachim Schneider:

> Einschätzung der Kriminalität als soziales Problem im Vergleich zu anderen Problemen der Kommune.

> Darstellung der Kriminalitätslage aus Sicht der Bevölkerung.

> Abbilden der Kriminalitätsfurcht und deren bestimmenden Parameter.

> Erheben differenzierter Angaben nach Wohngebieten.

> Erfassen von Vorschlägen der Bürger zur Verbesserung der Sicherheit

Mitwirkende bei dieser Bürgerbefragung zum Sicherheitsgefühl in der Stadt Walldürn 2012 werden sein: die Stadt, die Polizeidirektion Mosbach (Kriminalprävention), das Polizeirevier Buchen und der Polizeiposten Walldürn, der Förderverein für Kriminal- und Verkehrsprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" sowie Prof. Dr. Dieter Hermann vom Kriminologischen Institut der Universität Heidelberg.

Nach Durchführung der Bürgerbefragung soll dann die Präsentation der Ergebnisse durch Prof. Dr. Dieter Hermann erfolgen, ein wissenschaftliches Gutachten veröffentlicht werden, eine Feinanalyse und Aufarbeitung der Ergebnisse durch eine Projektgruppe erfolgen, eine themen- und zielgruppenorientierte Sicherheitswoche durchgeführt werden sowie ein Auf- und Ausbau nachhaltiger Präventionsstrukturen stattfinden.