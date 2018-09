Von Claus Kaiser

Elztal-Auerbach. Auf große Resonanz bei Auerbacher Bürgern stieß am Montagabend die Sitzung des Ortschaftsrates im Rathaus des Elztaler Ortsteils, der Sitzungsraum war nahezu voll besetzt. Das vorrangige Interesse galt dem Tagesordnungspunkt 3: "Verkauf der Grundstücke ,Nagel' Flst. Nr. 185 und Flst Nr. 3341". Ortsvorsteher Gernot Egolf, der auch Elztals Bürgermeister Wilhelm Götz begrüßte, erläuterte die jüngste Entwicklung des Immobilienensembles, das in Auerbach im letzten halben Jahr manche Gemüter erregte.

Nachdem der Landkreis vom Kauf des Nagel-Areals für die Unterbringung von Asylbewerbern Abstand genommen hat (die RNZ berichtete in ihrer gestrigen Ausgabe), habe der Ortschaftsrat nun über den Verkauf des Areals an die Interessengruppe Dr. Arnold Beuchert (Neckarburken), Wolfgang Feil (Auerbach) und Leo Roos (Lohrbach) zu entscheiden. Die besagte Interessengruppe habe vor ca. drei Monaten das Nagel-Areal besichtigt. Seitdem habe man jedoch von ihr nichts mehr gehört, bis am 2. November von der IG ein Kaufangebot bei der Gemeinde Elztal eingegangen sei.

Dieses Angebot wurde dann in einem gemeinsamen Gespräch bei der Gemeindeverwaltung zusammen mit der Interessengruppe und den Fraktionsvorsitzenden besprochen. Am 14. November wurde in einer nichtöffentlichen GR-Sitzung dem Gemeinderat mitgeteilt, dass ein Kaufangebot vorliege, zu welchem Preis sowie welchen Bedingungen ein Verkauf erfolgen könnte. Über den im Raume stehenden Kaufpreis wurde zwischen beiden Seiten bis zur endgültigen Spruchreife Stillschweigen vereinbart.

Dr. Beuchert stellte das geplante Nutzungskonzept für das Areal vor: Nach und nach sollen die Gebäude und Wohnungen saniert werden, so dass "normale Mieter" einziehen können. Die Wohnanlage sei auch für Familien mit Kindern geeignet. Feil ergänzte, dass man versuchen werde, "vernünftige Mieter" zu finden, um eine gut funktionierende Gemeinschaft zu schaffen. Man wolle das Grundstück "optimal nutzen".

Ortschaftsrat Günther Pfeiffer (Freie Wähler) kommentierte das Kaufangebot mit den Worten: "Besser können wir es nicht haben". Es sei die zweite Chance für die Anlage. Auch Ortschaftsrat Stefan Sauter-Schnabel (FW) äußerte sich positiv, dass "jemand aus dem Ort sich das zutraut" und sich zwei Elztaler Bürger und eine der Gemeinde nahestehende Person zum Kauf entschlossen haben: "Das ist eine ideale Lösung".

Der Ortschaftsrat erteilte dem Verkauf des Nagel-Areals einstimmige Zustimmung. Ein weiterer Beschluss über den Verkauf soll in der nächsten öffentlichen GR-Sitzung des Elztaler Gemeinderates am Montag gefasst werden.