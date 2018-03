Eberbach. (mawe) Die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) hat die Weihnachtsverlosung um eine "Online-Version" ergänzt. Ab heute können alle Smartphone-Besitzer daran teilnehmen. Die Gewinner werden in einer Sonderverlosung ermittelt, die gemeinsam mit der alljährlichen EWG-Verlosung geplant ist. Und immerhin warten ein EWG-Gutschein über 250 Euro (1. Preis), ein i-Pod-Touch (2. Preis), ein EWG-Gutschein über 100 Euro (3. Preis) sowie jeweils 25-Euro-EWG-Gutscheine für die Gewinner vier bis zehn.

"Wir wollen zeigen, dass wir für die neuen Medien aufgeschlossen sind", sagt der EWG-Vorsitzende Dietrich Müller. Die Idee kam kürzlich von "Missing Link", das sind Multimediaproduzent Peter Grambitter und Diplom-Designer Roland Baron. Beide arbeiten nicht nur unentgeltlich, sondern stiften auch den zweiten Preis. Kurzfristig hat sich dann die EWG noch für das Online-Projekt entschlossen. Das Spiel basiert im Wesentlichen darauf, dass der mit einem Smartphone ausgestattete Kunde bzw. Schaufensterbetrachter einen "QR-Code" scannt. "Diese Codes sind ein Link zu einer Seite", erklärt Grambitter. Zu finden sind sie ab heute in den EWG-Geschäften - im Schaufenster, im Innenraum oder auf Rechnungen. Im Café Viktoria wird über den Vorschlag nachgedacht, den Code auf einigen Pralinen anzubringen - essbar.

Nach dem Scannen gelangt der Nutzer auf eine individualisierte Gewinnspielstartseite. Das bedeutet, jedes EWG-Mitglied bekommt einen eigenen Code. Auf dieser sogenannten "Landingpage" erfährt der Besucher die ausgesetzten Preise und entscheidet sich für die Teilnahme am Gewinnspiel: Märchenraten, aber online. Per Zufallsgenerator wird von den acht möglichen Motiven jeweils eines ausgewählt, das es zu erraten gilt. Wer sich bei der Antwort sicher ist, gibt sie gemeinsam mit den Adressdaten auf einem Formular ein. Damit ist dann die Teilnahme an der Sonderauslosung am 21. Dezember gesichert. "Wir wollen damit Möglichkeiten aufzeigen, die die neuen Medien auch bei uns im stationären Handel haben", sind sich Grambitter und Baron einig. Unter dem Motto "Scan and Win" versprechen sich die beiden, wie auch die EWG, ein "junges, neugieriges und technisch-affines" Publikum zu gewinnen. "Wir testen damit etwas, was in unserer Region noch völlig neu ist und schauen mal, wie es ankommt", so Müller. Und wenn es gut läuft, soll es weitere spannende Aktionen, speziell im Mobile-Bereich, geben. Und wie Müller versichert, werden die Adressen nur für das Gewinnspiel verwendet und "nicht weiterverarbeitet". Den "Barcode-Scanner", für die "QR-Codes" kann man sich an verschiedenen Stellen kostenlos runterladen. Übrigens ist auch an der RNZ-Geschäftsstelle ein "QR-Code" zu finden.