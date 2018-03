Buchen. (Wd) "Ich trage gerne Verantwortung", sagt Bürgermeister Roland Burger, der am Montag, 27. Februar, 50 Jahre alt wird. Seit sechs Jahren wirkt er im Chefsessel des Rathauses und seine Bilanz ist sehr erfolgreich. Deshalb ist es keine Überraschung, dass er im Jahr 2013 erneut antreten möchte: "Ich stehe wieder zur Verfügung, denn mein Lebensmittelpunkt ist Buchen und auch meine persönliche Lebensplanung ist auf diese Stadt ausgerichtet. Ich fühle mich hier mit meiner Familie sehr wohl", erklärt er im Gespräch mit der RNZ, die ihm zum heutigen Ehrentag im Kreise vieler Gratulanten alles Gute, Gesundheit und noch viel Schaffenskraft wünscht!

"Es ist für mich eine große Herausforderung, die Stadt in eine gute Zukunft zu führen", betont der Bürgermeister, der ins Schwärmen gerät, wenn er über Buchen spricht. Kein Wunder, denn er ist in den Gassen dieser Stadt groß geworden, hat sich dort in der kirchlichen und politischen Jugendarbeit engagiert und natürlich auch in der Stadtkapelle. Auf dem 2. Bildungsweg erlangt Roland Burger die Fachhochschulreife und nach dem Wehrdienst schlägt er die Laufbahn des gehobenen Dienstes ein. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl schließt Roland Burger als Diplom-Verwaltungswirt ab. Mit 28 Jahren wird er Bürgermeister von Osterburken und 1998 von den Bürgern erneut im Amt bestätigt.

2001 folgt ein wirtschafts- und Management-Wissenschaftliches Aufbaustudium an der Universität Krems, das Roland Burger mit dem "Master of Business Administration" abschließt. Doch obwohl er in Osterburken eine äußerst erfolgreiche Rathauspolitik betreibt, reizt es ihn doch mehr, am 9. Oktober 2005 zur Wahl als Bürgermeister in Buchen anzutreten, die er trotz eines Gegenkandidaten deutlich für sich entscheiden kann.

Der Anfang war alles andere als einfach: Die finanzielle Lage der Stadt war nicht auf Rosen gebettet, die kommunalen Erfordernisse eine Herkulesaufgabe, der sich Roland Burger erfolgreich stellte. Eine aufgeschlossene Bürgerschaft, ein Gemeinderat, der bereit war, auch neue Wege mitzugehen und eine leistungsfähige Verwaltung waren mit Blick auf eine leere Stadtkasse die wichtigsten Voraussetzungen, mit denen Roland Burger das Projekt Neuanfang starten konnte.

Die Profilschärfung des Mittelzentrums Buchen als generationengerechte und zentralörtliche Funktionen erfüllende Stadt war nicht nur ein wichtiger Punkt im Wahlkampf, sondern stand am Anfang. Gemeinderatsklausur, Bürgerversammlung, Organisationsstraffung der Verwaltung und strenge Haushaltskonsolidierung wurden Punkt für Punkt abgearbeitet, um die Handlungsfähigkeit der Stadt wieder herzustellen.

Das war bitter nötig und schuf für die Stadt in der Zeit der Wirtschaftskrise die Möglichkeit, die nötigen Eigenmittel für das Konjunkturprogramm des Bundes und des Landes bereitzustellen. Zahlreiche öffentliche Gebäude und Schulen konnten so modernisiert werden. Grundlegend saniert wurde auch das Waldschwimmbad. Im Oktober 2011 konnten die Bürger eine moderne und architektonisch gelungene Stadthalle "in Besitz nehmen", die weit und breit Ihresgleichen sucht und sich als Besuchermagnet für kulturelle Veranstaltungen erweist. "Das hat die Menschen beflügelt und unseren Stellenwert auch nach außen gestärkt", freut er sich. "Wir sind mutig gewesen. Das ist von Erfolg gekrönt".

Hat man mit 50 Jahren einen anderen

Blick auf die Dinge? "Ja, sicherlich" antwortet Roland Burger, "denn ich bin in einer anderen Lebensphase als zu Beginn meiner Tätigkeit im Jahr 1990." Damals habe er vor Selbstbewusstsein nur so gestrotzt. Heute komme eine andere Reife hinzu, die auf Lebensphasen basiere. "Man darf die Welt nicht nur schwarz-weiß sehen, denn im Leben liegt der Kompromiss", weiß Roland Burger.

Das Miteinander im Gemeinderat und trotzdem eine Führungsaufgabe im Interesse der Bürger dieser Stadt wahrzunehmen, sei eine Kunst, die von Vertrauen geprägt sei. "In dem Spiel bin ich zwar der Profi, aber ich muss gemeinsam mit dem Gemeinderat das Ziel verwirklichen", weiß Roland Burger.

Es gelte, mit den Ressourcen sparsam zu haushalten, die der Steuerzahler zur Verfügung stelle. So fühlt sich Roland Burger als Bürgermeister in der Kommunalpolitik nicht nur als Verwalter, sondern vielmehr auch als Gestalter. Das gelinge nur, wenn man wirtschaftlich handlungsfähig sei. In Buchen habe man vieles erfolgreich bewältigt und die Stadt stehe besser da als am Anfang seiner Amtsübernahme. Heute habe die Stadt sechs Millionen Euro an Liquiditätsreserven vorzuweisen. Die Konsolidierungsanstrengungen haben sich gelohnt, stellt Roland Burger zufrieden fest. Zudem gelte es in der Kommunalpolitik mit offenen Karten zu spielen und die Bürger mitzunehmen. Das erhöhe die Akzeptanz.

Die Stärkung des Mittelzentrums Buchen liegt ihm sehr am Herzen. Das Thema Polizeidirektion Mosbach zeige, dass es bei der neuen Landesregierung um den Trend zur Zentralisierung gehe. "Wir müssen die Bedrohung für den ländlichen Raum thematisieren, um die Verantwortlichen zum Nachdenken zu bringen", fordert er. Die Einführung von Regionalkreisen wäre die größte Bedrohung für das Mittelzentrum Buchen, erklärt Roland Burger. Er stellt innovative Leistungen entgegen wie regenerative Energien, die von der kreiseigenen Abfallgesellschaft AWN in Buchen forciert werden. 89 Prozent des Stroms in Buchen werde über regenerative Energien erzeugt. Roland Burger bedrücken natürlich die Einwohnerrückgänge. Im Verlauf weniger Jahre sei die Zahl der Bürger von 18 900 auf 18 200 zurückgegangen. Es sei sogar absehbar, dass Buchen bald bei rund 17 000 Bürgern "landen" werde. Auch dann könne die Stadt noch ein stabiles Mittelzentrum betreiben. Insofern sei die Schaffung zweier Wohnungsbauschwerpunkte auch aus heutiger Sicht richtig gewesen. Ziel müsse bleiben, die Infrastruktur so gut auszurichten, dass die Stadt "im Wettbewerb ein gutes Pflaster bleibt". Der Mittelbereich orientiert sich auf Buchen, weiß der Bürgermeister und nennt die Einkaufs- und Pflegeinfrastruktur als Beispiele. Zudem wollen etliche Buchener Firmen erweitern. Auch beim Thema Arbeitsplätze laufe es "ganz ordentlich".

Der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt im Landkreis arbeitet in vielen Gremien, beispielsweise engagiert er sich im Kreistag. Zudem ist Roland Burger Präsident der Forstkammer des Landes..

Gibt es trotz der vielen Verpflichtungen noch ein Privatleben für den Jubilar? Durchaus, betont er. Die knappe Freizeit sei der Familie vorbehalten. Gelegentlich finde er sogar noch Zeit zum Jagen, Angeln, für einen Ausritt oder zum Joggen. Man müsse sich abstimmen und da sei seine Frau mit den beiden Jungs schon ein eingespieltes Team.