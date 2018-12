Eberbach. (ewa) Das schnelle Internet für Lindach rückt näher. Langsam, aber wohl sicher. Bekanntlich will die Firma Vodafone dafür sorgen. Nachdem nun der Vertrag zwischen Stadt, Mobilfunkbetreiber Vodafone sowie Wasser- und Schifffahrtsamt unter Dach und Fach ist, wird derzeit von einer Eberbacher Baufirma entlang der B 37 gegenüber der Schleuse Rockenau und weiter über die Schleusenbrücke ein Leerrohr verlegt. Von dort aus bis zum Funkmast in Krösselbach liegt bereits eines.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wollen die Stadtwerke in eigener Regie ein Glasfaserkabel einziehen. Dieses wird von einem seit längerem bereits vorhandenen Kabel des Mobilfunkanbieters Vodafone entlang der Bahnlinie abgezweigt, dann in dem Leerrohr bis zur B 37 verlegt, unter der Bundesstraße hindurch geschossen und von dort wieder im Leerrohr über die Schleusenbrücke bis zum Funkmast in Krösselbach geführt. An diesem will Vodafone dann eine LTE-Funkanlage installieren, die den Lindachern schließlich zum heiß ersehnten schnellen Internet verhelfen soll.

Wann genau das sein und wie viel es letztendlich die Stadtwerke kosten wird, war am Dienstag von diesen trotz mehrerer Anfragen den ganzen Tag über nicht zu erfahren. Alle, die etwas Genaueres dazu hätten sagen können, waren von morgens bis nachmittags für die Presse leider nicht zu sprechen oder so überaus stark beschäftigt, dass ein kurzer Rückruf nicht möglich war.