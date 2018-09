Ludwigshafen/Speyer. Zwei vermummte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Gastwirt (52) und seine Lebensgefährtin in Dudenhofen bei Speyer überfallen. Wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstagmorgen mitteilte, gaben die Täter vor dem Lokal zwei Schüsse auf das Paar ab. Dabei wurde die 38 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Überfallenen flüchteten zurück in die Gaststätte und ließen Geld und ihre Handys zurück. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei in Speyer ermittelt. (dpa/lrs)