Mannheim. Der Mord an der 51-jährigen Mannheimerin Jutta G. gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die Ermittler nahmen am Wochenende einen Tatverdächtigen fest, über das Motiv herrscht aber Unklarheit. Über die Hintergründe für die Tat könne derzeit noch nichts gesagt werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Bei seiner Vernehmung habe der 50-Jährige die Vorwürfe bestritten.

Die Ermittler hatten bei dem Mann eine blutverschmierte Hose und Jacke sowie blutverschmierte Handschuhe gefunden. Der Mann kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das Ergebnis der Untersuchung der Kleidungsstücke soll voraussichtlich Mitte der Woche vorliegen.

Nach ersten Ermittlungen kannten sich der Verdächtige und die Altenpflegerin flüchtig. Der Mann lebte in einem verwahrlosten Gebäude gegenüber der Arbeitsstätte der Frau. Derzeit wertet die «Soko Judith» Spuren aus dem Haus des Mannes aus. Der 50-Jährige ist den Angaben zufolge in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten aufgefallen.

Die 51 Jahre alte Frau war am 16. Februar beim Gassigehen mit ihrem Hund getötet worden. Ihre Leiche wurde erst eine Woche später von einer Spaziergängerin auf einer Hundewiese entdeckt. Als die als sehr zuverlässig geltende Altenpflegerin nicht zu ihrem Dienst erschienen war, hatte der Pflegedienst sie als vermisst gemeldet. (dpa)