Heidelberg. Rund einen Monat nach dem Auftreten des sogenannten RS Virus an der Uniklinik Heidelberg ist die Infektionswelle abgeebbt. Seit dem 1. Februar seien keine neuen Fälle mit dem Erkältungsvirus mehr nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Sie bestätigte damit einen SWR-Bericht. Insgesamt waren 32 Patienten an dem für gesunde Menschen harmlosen Virus erkrankt. Bei drei schwer kranken Krebspatienten wurde nach ihrem Tod Anfang Januar der Erreger gefunden. Die Klinik zufolge gibt es allerdings keinen Nachweis, dass das RS-Virus die Todesursache war. Warum sich der Erreger in der Uniklinik so stark ausbreiten konnte, soll eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts klären. (dpa)