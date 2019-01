Heidelberg. Weil sie bei Rot über die Straße lief, wurde am Dienstag eine Fußgängerin schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben wollte die 31-Jährige gegen 18.30 Uhr die Kurfürsten-Anlage an der Kreuzung Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof überqueren. Als sie trotz roter Ampel über die Straße lief wurde sie von einem Autofahrer erfasst. Die verletzte Fußgängerin wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme musste kurzzeitig die Kurfürstenanlage voll gesperrt werden. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (pol)