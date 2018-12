Berlin (dpa) - Auch Studentinnen und Schülerinnen sollen künftig Mutterschutz in Anspruch nehmen können. Das ist einer der Punkte, mit denen Familienministerin Manuela Schwesig die fast 65 Jahre alten Regelungen entstauben will. Ihr Gesetzentwurf zur Reform des Mutterschutzes soll heute das Kabinett passieren. Die Schutzfrist für werdende Mütter beginnt unverändert sechs Wochen vor der Entbindung und endet in der Regel acht Wochen danach. Das Kabinett will auch ein Gesetz beschließen, mit dem eine bestimmte Art von Drogen generell verboten werden soll. Dabei handelt es sich um neue psychoaktive Stoffe, sogenannte Legal Highs.