Gießen (dpa) - Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Männern bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln, teils in nicht geringer Menge, vor. Die Betäubungsmittel sollen in Hamburg gebunkert, portioniert und - meist in kleineren Mengen - an Kunden versandt worden sein. Die unter Pseudonymen auftretenden Abnehmer bezahlten laut Anklage in der Kryptowährung Bitcoin. Dem Justizsprecher zufolge geht es in dem zweiten Prozess auch um eine weitere Plattform.

Im ersten "Chemical Revolution"-Prozess hatte das Landgericht im vergangenen August bereits sieben Männer, darunter den mutmaßlichen Drahtzieher, zu mehrjährigen, zum Teil noch nicht rechtskräftigen Haftstrafen verurteilt. Dabei war es auch um einen Tatort in Hessen gegangen.

Zu Beginn des Verhandlungstages am Montag kündigte einer der fünf Angeklagten an, sich möglicherweise zur Sache äußern zu wollen. Der Auftakt des Verfahrens hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach kurzfristig wegen Krankheitsfällen verschoben. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.