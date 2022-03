Karlsruhe (dpa/lsw) - Auch nach der Seitenwechsel verlor der KSC nicht den Spaß am Toreschießen: Der eingewechselte U19-Stürmer Julian Gerold (75.), Schleusener (78.) und Marvin Wanitzek (82./87.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Die Reinerlöse des Benefizspiels gehen zur einen Hälfte an die Geflüchtetenhilfe Ukraine der Stadt Karlsruhe, die andere Hälfte an die Aktion "KSC tut gut" für soziale Projekte in der Region.

