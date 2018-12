Neubulach (dpa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen erlitten bei dem Unglück in Neubulach im Landkreis Calw eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Das Feuer war kurz vor Mitternacht in der Wohnung ausgebrochen, in der die Feuerwehr auch die beiden Toten fand. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt.