Juri Knorr, geboren am 9. Mai 2000 in Flensburg, ist die große Nachwuchshoffnung auf der Position des Mittelmanns im deutschen Handball. Knorr begann das Handballspielen beim VfL Bad Schwartau, im Alter von 17 Jahren lief er in der Oberliga bei der HSG Ostsee auf. Sein Vater Thomas Knorr war ebenfalls Nationalspieler und gewann mit dem THW Kiel viermal die Deutsche Meisterschaft. Sohn Juri wagte 2018 einen ungewöhnlichen Schritt – er wechselte zur zweiten Mannschaft des FC Barcelona.

Dort konnte er auch bei den Profis mittrainieren und sein Debüt in der Liga Asobal feiern. Vor rund zwei Jahren zog es Knorr zurück nach Deutschland. Bei GWD Minden unterschrieb er einen Zweijahresvertrag und etablierte sich ohne große Anlaufzeit als Stammspieler und Leistungsträger in der Bundesliga. Das entging auch nicht Bundestrainer Alfred Gislason, der ihn für die staken Leistungen belohnte und mit zur EM und den Olympischen Spielen nahm. tib/F: imago/RNZ-Repro