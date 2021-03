Zur Person

Sven Regener wurde 1961 in Bremen geboren. Ab 1982 spielte er Trompete bei der Berliner Band Zatopek. 1985 formierte er mit anderen die Gruppe Element of Crime, mit der Regener als Sänger, Trompeter und Rhythmusgitarrist bis heute 17 Alben aufnahm und mehr als 1000 Konzerte gab. 2001 legte er sein literarisches Debüt "Herr Lehmann" vor, das erfolgreich verfilmt wurde. Mit "Neue Vahr Süd" (2004), "Angulus Durus" (2006), "Der kleine Bruder" (2008), "Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt" (2013) und "Wiener Straße (2017) folgten weitere Romane. Mit Leander Haußmann drehte er 2014 die schräge Kinokomödie "Hai-Alarm am Müggelsee" und verfasste das Theaterstück "Die Danksager/Bunter Abend" für das Berliner Ensemble. 2016 erhielt er die Carl-Zuckmeyer-Medaille für seine Verdienste um die deutsche Sprache. Sven Regener lebt in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder.