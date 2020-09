ZUR PERSON

> Wolfgang Schäuble wurde 1942 in Freiburg geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg und Hamburg. 1972 zog er erstmals für die CDU in den Bundestag ein. Als Kanzleramtsminister unter Helmut Kohl war er maßgeblich an der Aushandlung des Einheitsvertrags beteiligt. Im Zuge der Spendenaffäre musste er im Jahr 2000 als Partei- und Fraktionschef zurücktreten. Später wurde er Innen- und dann Finanzminister unter Angela Merkel, seit 2017 ist er Bundestagspräsident. Schäuble ist seit einem Attentat 1990 querschnittsgelähmt. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. abs