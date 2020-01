Zur Person

Alfred Schreuder wurde am 2. November 1972 in Barneveld geboren. "Hoffe" ist der zweite Cheftrainerposten nach der Saison 2014/15 bei Twente Enschede. Der sympathische Niederländer gilt als sachlicher Analytiker. Er lebt mit seiner Familie in Heidelberg, ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Tochter Anouk starb 2006 im Alter von sechs Jahren an einem Hirntumor. Dieser Schicksalsschlag hat Schreuder geprägt. (jog)