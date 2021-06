Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg aus über München nach Ehrwald (nur ein Umstieg) braucht man etwa 5:15 Stunden. Mit dem Auto via A5, A8, A7 und die Fernpassstraße sind die rund 360 Kilometer in knapp vier Stunden zurückzulegen.

Ausflugstipps: In der Zugspitz Arena lockt mehr als ein halbes Dutzend Gebirgs- und Badeseen; besonders schön sind der Seeben- und der eiskalte Drachensee. Die Fahrt auf die Zugspitze ist mit 48 Euro für Erwachsene (29 Euro Kinder) zwar teuer, aber unbedingt empfehlenswert.

Aktivitäten: Mountainkart und/oder Monsterbike in Biberwier, als entspanntere Variante bietet sich die Bergroller-Abfahrt in Bichlbach an; Die Alpinschule Lermoos bietet u.a. Canyoningtouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden; In der Zugspitz Arena verteilt gibt es gleich mehrere Erlebniswege, die speziell für Kinder konzipiert sind, u.a. den Wassererlebnisweg am Gaisbach;

Übernachten: Das Vier-Sterne-Haus "Sonnenspitze" in Ehrwald hat Tradition, Charme und einen angenehm geerdeten Ansatz. Die Übernachtung mit Frühstück kostet hier in der Hauptsaison ab 102 Euro/Person. Sehr charmant ist auch das kleine Hotel Halali, ebenfalls in Ehrwald gelegen. Eine Übernachtung mit Frühstück gibt es ab 60 Euro/Person.

Weitere Infos: www.zugspitzarena.com