Ihr Name bedeutet "kleines Pferd". Doch auch wenn die Konik-Pferde nicht ganz so groß sind: Futter brauchen sie doch jede Menge. Und dies wird für eine Herde im Norden Deutschlands gerade knapp! Die Wildpferde sind dort das ganze Jahr über draußen und bewegen sich frei in einem großen Gebiet frei. Dort sollen sie Schilf und Büsche fressen, damit davon nicht so viel wächst.