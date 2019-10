Beim iPhone drückt man so lange auf ein App-Symbol, bis ein "X" erscheint. Darüber lässt sich dann die jeweilige App deinstallieren.

Von Laura Dubois

Sei es die neue Version von Candy Crush, eine vielversprechende Meditations-App oder eine gute Lösung für Notizen: Smartphonebesitzer laden sich oft mehr Apps herunter, als sie überhaupt nutzen. Und meistens werden diese dann nicht wieder gelöscht. "Vielleicht brauche ich die noch", denken sich viele. Doch Experten warnen vor den Risiken und Nebenwirkungen von zu vielen Apps.

> Apps bremsen im Hintergrund: Je nach Gerät können Apps die Leistung beeinträchtigen. "Wenn man Apps installiert, muss man sich bewusst sein, dass viele davon Dienste im Hintergrund haben", erklärt Alexander Vukcevic vom IT-Sicherheitsunternehmen Avira. So würden etwa Wetter- oder Nachrichten-Apps Veränderungen oder News regelmäßig abfragen.

Dies sei selbst bei Anwendungen der Fall, die nicht geöffnet sind, also nicht im Task-Manager auftauchen. Bei einer hohen Anzahl von Apps mit Hintergrunddiensten könnten die ständigen Nachfragen das Handy verlangsamen und die Akkulaufzeit beeinträchtigen, so Vukcevic.

> Ungewollte Zugriffe im Hintergrund: Oft sind sich Nutzer auch nicht im Klaren darüber, worauf Anwendungen im Hintergrund zugreifen können. Christian Funk von der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky Labs erklärt, dass manche Apps versuchen, Daten abzugreifen, die mit ihrer Funktion nichts zu tun haben: "Ein klassisches Beispiel ist die Taschenlampen-App, die zum Beispiel Zugriff auf die Kontakte will." Das kann gefährlich werden. "Wenn persönliche Informationen an Dritte geraten, können diese sie mit krimineller Energie nutzen", warnt Funk. Private Kontakte könnten zum Beispiel missbraucht werden, um Phishing-E-Mails authentischer aussehen zu lassen und Nutzer dazu zu bringen, dubiose Links in einer Nachricht anzuklicken.

> Berechtigungen wieder entziehen: Man sollte also genau abwägen, welcher App man welchen Zugriff gewährt. Ganz ohne Berechtigungen gehe es natürlich nicht, sagt Funk: "Wenn ich eine App mit Fotofiltern habe, braucht die Zugriff auf meine Fotos." Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zwischen Android und iPhone, was die Berechtigungen angeht: Während bei Android-Handys bei der Installation einer App nur alle Berechtigungen auf einen Schlag gewährt werden können oder die Installation alternativ abgebrochen werden muss, wird bei einer iPhone-Installation jede Berechtigung einzeln zur Autorisierung abgefragt.

Deshalb ist es bei Android umso wichtiger, nach der Installation einer neuen App noch einmal in die Einstellungen unter "Apps" und "App-Berechtigungen" zu gehen und dort zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Das geht beim iPhone natürlich auch, und zwar unter dem Menüpunkt "Datenschutz".

> Einmal im Monat aufräumen: Nicht nur aus Sicherheitsgründen sollte man ab und zu aufzuräumen. Je mehr Apps man installiert, desto mehr Benachrichtigungen erhält man auf dem Home-Bildschirm. "Es blinkt und ploppt halt immer irgendetwas auf", sagt Stefanie Adam, die als Coach arbeitet.

Sie rät, unnötige Apps primär nach Brauchbarkeit zu sortieren, Benachrichtigungen abzustellen und die App-Symbole auf dem Home-Bildschirm sinnvoll zu gruppieren. Man sollte das Handy als Werkzeugkasten betrachten: Was nicht nützlich ist, kann weg.

"Eine regelmäßige Inventur ist stark anzuraten", sagt auch Christian Funk. Er rät, fortlaufend alle Apps zu löschen, die man im letzten Monat nicht benutzt hat. Das geht so: Lange aufs App-Symbol drücken und es dann bei Android nach oben auf den "Entfernen"-Button ziehen, beim iPhone auf das dann erscheinende "X" tippen.