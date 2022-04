In der Stuttgarter Wilhelma ist erneut ein Okapi-Kälbchen geboren worden. Wie der Zoologisch-Botanische Garten am Freitag mitteilte, ist Okapi-Kuh Nyota zum dritten Mal Mutter geworden. Zu sehen ist das Jungtier im Außengehege zunächst nicht. Es wird laut Zoo noch ein paar Tage dauern, bis es der Mutter nach draußen folgt. Nyota habe ihr Junges - wie es für die Tierart typisch sei - nach der Geburt an einem sicheren Ort zurückgelassen, um nicht durch ihren Geruch Aufmerksamkeit auf das Jungtier zu ziehen. In der Wilhelma ist dies der Innenbereich der Anlage. Zum Säugen und Reinigen des Fells kommt die Mutter aber regelmäßig zum Nachwuchs.