Am Frankfurter Flughafen haben am Mittwoch 96 junge Bundespolizisten ihren Diensteid auf das Grundgesetz abgelegt und damit ihre Ausbildung offiziell beendet. Die 91 Polizeimeister und fünf Polizeikommissare wechseln nun am größten Verkehrsflughafen Deutschlands in den Regeldienst. Nach Angaben eines Polizeisprechers stammen die Beamten aus dem gesamten Bundesgebiet.