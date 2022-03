Die Zahl von Hassdelikten sowie von judenfeindlichen Straftaten in Baden-Württemberg ist sprunghaft angestiegen. Das Innenministerium verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg antisemitisch motivierter Straftaten von 228 (2020) auf 337 Fälle, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart erfuhr - ein Zuwachs von fast 50 Prozent. Es geht in erster Linie um Volksverhetzung und Gewaltdarstellung. Auch die sogenannte Hasskriminalität nahm im Südwesten erheblich zu - von 746 (2020) auf 883 (2021) Fälle.