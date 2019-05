Beim Turnier in Madrid in der ersten Runde ausgeschieden: Julia Görges. Foto: Marijan Murat

Die Weltranglisten-17. aus Bad Oldesloe hatte bereits beim Turnier in Stuttgart aufgrund von Halswirbelproblemen ihr Auftaktspiel nicht beendet.

Nachmittags startet Angelique Kerber in das Turnier in der spanischen Hauptstadt. Die an Nummer vier gelistete Kielerin trifft auf die Ukrainierin Lesya Tsurenko.