Zum Wochenanfang waren in Heilbronn offiziell 280 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Die Homepage der Stadt listet alle Informationen zu ihren Hilfen auf, auch in Russisch und Ukrainisch nachlesbar. Darüber hinaus gibt es alle Infos zu weiteren Hilfsangeboten. Wohnangebote wurden schon in den ersten Kriegstagen erbeten, und die städtischen Angebote sollen ausgebaut werden. Nachzulesen sind dort auch die Anschriften der Stellen für die Annahme von Spenden.

Außerdem plant die Stadt, Mutter-Kind-Spielkreise und Begegnungsorte einzurichten. Dafür werden noch Helfende gesucht, die, wenn möglich, Sprachkenntnisse besitzen, was aber nicht Bedingung ist. Dafür können auch Aufwandsentschädigungen bezahlt werden. Auskünfte erteilt Karin Idler vom Amt für Familie unter Telefon 07131 / 563586. Die "ARGE Flüchtlingsarbeit Heilbronn" der Kirchen und Wohlfahrtsverbände koordiniert das ehrenamtliche Engagement in der Geflüchtetenarbeit, auch sie sucht fortlaufend Ehrenamtliche. Infos unter www.arge-hn.de

Für die Aufnahme von geflüchteten Menschen, die zum Beispiel per Bus von den Grenzen nach Heilbronn gebracht werden, funktioniert die Stadt aktuell zwei Hallen um. Im Augärtle stehen derzeit 80 Plätze, in der Alten Turnhalle 50 Plätze bereit, dazu werden noch Ausweichquartiere gesucht. Angestrebt ist die Bereitstellung von 350 Plätzen für die Erstaufnahme. (bfk)