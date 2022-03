Der Physiker Albert Einstein wäre an diesem Montag 143 Jahre alt geworden. In seiner Geburtsstadt Ulm hat ein Verein mit einer 3D-Illustration auf dem Münsterplatz an den Geburtstag des weltbekannten Wissenschaftlers erinnert. Über einem "schwarzen Loch" schwebend war der Kopf Einsteins in bunten Farben metergroß auf dem Boden zu sehen.