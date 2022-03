In der Expo-Affäre hat das Wirtschaftsministerium seine finanziellen Ansprüche auf Kostenerstattung bei den Beteiligten angemeldet. Eine Sprecherin sagte am Mittwoch in Stuttgart, die entsprechenden Anspruchsschreiben an die Expo-Projektpartner seien versandt worden. Über die Höhe der geltend gemachten Kosten wurden keine Angaben gemacht. Finanzielle Forderungen wurden gegenüber der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, einem Fraunhofer Institut und der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FTWM) erhoben.