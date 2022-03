Der große Lastwagenhersteller Daimler Truck setzt auf Forschung und Entwicklung in Indien. In Bangalore sei eines der größten Entwicklungszentren des Unternehmens außerhalb Deutschlands offiziell eröffnet worden, teilte der Hersteller am Dienstag in Stuttgart mit. Beschäftigt werden dort mehr als 1400 Spezialisten, unter anderem für Software.