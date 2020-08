Wiesloch. (pol/lyd) Eigentlich wollte er nur helfen, doch stattdessen fiel ein 84-jähriger Mann in Baiertal auf einen Trickdiebstahl herein. Wie die Polizei miteilt, kam er gerade nach Hause und traf vor seinem Wohhaus in der Wieslocher Straße einen Mann an. Dieser sah aus, als suche er etwas. Also bot der Rentner an, ihm zu helfen. Der Unbekannte bat um die Telefonnummer eines Automobilclubs. Hilfsbereit holte der Senior seine Mitgliedskarte aus dem Portemonnaie und gab sie dem Mann - den Geldbeutel geöffnet. Als er sie wiederbekam und sie zurückstecken wollte, nutzte der Unbekannte den Moment und nahm unbemerkt 100 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie. Den Diebstahl bemerkte der Rentner erst später.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,70m groß, schlanke Statur, helle kurze Haare, leichter Schnurrbart, sprach Hochdeutsch.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.