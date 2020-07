Anreise: Schleswig erreicht man am besten über die A7 oder mit der Bahn. Vom Bahnhof aus fahren Busse ins Zentrum und nach Haithabu in Haddeby. Schöner ist der Weg mit dem Leihfahrrad.

Hausboot-Ferien: "Tammy" kann in den Wunschhafen zwischen Schleswig und Kappeln sowie eigenständig in diesem Gebiet gefahren werden. Voraussetzung ist der Sportbootführerschein "See". Daneben vermietet Barbara Claußen auch das Schwesterschiff "Jula". Es können jeweils bis zu vier Personen übernachten. Je nach Saison liegen die Übernachtungskosten bei 128 bis 148 Euro pro Nacht (Tel.: 04621/35.782, E-Mail: info@schlei-hausboot.de, www.schlei-hausboot.de).

Weitere Infos: www.ostseefjordschlei.de