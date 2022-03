Offenbach (dpa/lrs) - Am Dienstag kann es am Vormittag vereinzelt etwas Regen geben, am Nachmittag sind laut DWD von Westen aus auch gebietsweise Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad im Norden und 19 Grad im Süden. In der Nacht zum Mittwoch sammeln sich viele Wolken am Himmel und es wird regnerisch. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 2 Grad.

Wetterbericht DWD