Anreise mit dem Auto von Heidelberg (circa fünfeinhalb Stunden) über die A 5, A 3 und A 31 bis B 401 in Heede folgen, auf A 31 Ausfahrt 17 - Dörpen nehmen.

Übernachtung: Im heutigen 4,5-Sterne-Hotel "Alte Werft" befand sich bis 1980 die Meyer Werft. Schiffsmodelle dekorieren die Wände, Kran und Maschinen in poppigen Farben erinnern an die Zeit. Eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück beginnt ab 119 Euro. Telefon 04961/9200, www.hotel-alte-werft.de. Papenburger Gemütlichkeit spiegelt das 3-Sterne-Hotel "Alte Gasthaus Kuhr" am Hauptkanal wider. Besonderheit: Die traditionelle Teestube. Ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet zwischen 95 und 109 Euro. Telefon: 04961/66430, www.kuhr-hotel.de.

Unbedingt machen: Meyer Werft, Freilichtmuseum Van Velen-Anlage mit Papenbörger Hus, Brigg Friederike von Papenburg, Skulpturengarten, Barockgarten Gut Altenkamp, Arkadenhaus, Altes Amtshaus, Papenburger Zeitspeicher, Bock-Windmühle, Bootsfahrten.

Weitere Infos unter www.papenburg-marketing.de