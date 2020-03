Das sind Wildhunde, die in der Natur in Asien leben. Das Fell der erwachsenen Tiere ist rötlichbraun wie bei einem Fuchs. Bauch und Hals sehen weiß aus. Bei den Welpen wird sich das erst in einiger Zeit so verändern.

Ausgewachsene Rothunde sind größer als Füchse, jedoch kleiner als Wölfe. Sie alle gehören zur Gruppe der hundeartigen Raubtiere. Aber Rothunde haben anders als Füchse und Wölfe statt 42 Zähnen nur 40 Zähne im Maul. Im Unterkiefer fehlen zwei Backenzähne. Außerdem ist ihre Schnauze breiter.