Wasserquiz

Wasser ist zumindest in unseren Breiten allgegenwärtig. Doch kennen Sie sich wirklich mit dem Urelement des Lebens aus? Testen Sie Ihr Wissen zum H2O:



1. Welche Besonderheit hat Wasser?

a) Wasser gefriert unter hohem Druck.

b) Wasser gibt es in drei Aggregatzuständen.

c) Wasser schwimmt auf Öl.



2. Welches Getränk leitet sich namentlich vom Wasser ab?

a) Whiskey

b) Wein

c) Wermut



3. Aus wie vielen Wasserstoff- und Sauerstoffatomen besteht Wasser?

a) 2

b) 3

c) 4



4. Warum schwimmt Eis auf dem Wasser?

a) Eine Erfindung der Schlittschuh-Industrie

b) Weil es eine geringere Dichte hat.

c) Weil es kälter ist als Wasser.



5. Wasser Feuer, Luft und Erde – vom wem stammt die Lehre der vier Elemente?

a) Epikur

b) Platon

c) Aristoteles



6. Wer hat den Wasserzähler erfunden?



a) Siemens

b) Bosch

c) General Electric



7. Alaknanda, Urubamba, Kaveri, Narmada sind?



a) Ethnien die an Flüssen leben

b) Heilige Flüsse

c) Große Staudämme



8. "Alles fließt" – wer hat’s gesagt?



a) Heraklit

b) Goethe

c) Meister Proper



9. In welcher deutschen Stadt regnet es am meisten?



a) Wuppertal

b) Flensburg

c) Freiburg



10. Welcher ist der längste Fluss der Erde?



a) Mississippi

b) Nil

c) Amazonas



11. Wo gab es das vermutlich erste öffentliche Schwimmbad?



a) Knossos auf Kreta

b) Mohenjo-Daro im heutigen Pakistan

c) Memphis in Ägypten



12. Welcher ist der tiefste See in Deutschland?



a) Königssee

b) Bodensee

c) Chiemsee



13. Der größte Teil der Erdoberfläche (71 Prozent) ist von Wasser bedeckt, aber wie viel davon steht als Trinkwasser zur Verfügung?



a) 0,3 Prozent

b) 5,4 Prozent

c) 20,1 Prozent



14. Die Ozeanologie erforscht die Weltmeere, in der Glaziologie geht es um gefrorenes Wasser. Aber womit beschäftigt sich die Limnologie?



a) Grenzflüsse

b) Grundwasser

c) Binnengewässer



15. Auf der Erde gibt es mehr Wasser, als auf anderen Planeten. Aber woher stammt es eigentlich?



a) Kometeneinschläge

b) Quelle unter dem Südpol

c) Nicht bekannt



16. Wie viel Wasser verbraucht der Bundesbürger im Schnitt am Tag?

a) 84 Liter

b) 123 Liter

c) 202 Liter



17. Der tiefste Punkt der Erde liegt 11.034 Meter im Pazifik im Marianengraben. Doch nach wem wurde der denn benannt?

a) Marianne, die Nationalfigur Frankreichs

b) Mary Ann Nares, Frau von Sir George Nares, Leiter der Expedition, die den Meeresgraben erstmals vermessen hat

c) Königin Maria Anna von Österreich















Auflösung:

1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a, 9a, 10b, 11b, 12b, 13a, 14c, 15c, 16b, 17c