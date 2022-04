Auf das Auto einer Ukrainerin im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist der Buchstabe "Z" gesprüht worden. Ein unbekannter Täter habe in Frankenberg das Symbol am Samstagnachmittag mit schwarzer Farbe auf das weiße Auto mit ukrainischem Kennzeichen gesprüht, teilte die Polizei am Montag mit. Der Buchstabe ist aktuell als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine geläufig. Die Frau habe Anzeige erstattet.