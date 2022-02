Ein Waldarbeiter ist bei einem Sturz in der Nähe von Wiesensteig (Landkreis Göppingen) schwer verletzt worden. Der 20-Jährige war am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache einen steilen Abhang hinabgestürzt und viele Meter gefallen, wie die DRK Bergwacht Württemberg mitteilte. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Bergwacht transportierten den Arbeiter mit einer Gebirgstrage ab. Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.