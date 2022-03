Unbekannte Täter haben im Landkreis Karlsruhe zwei Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt gesprengt. Sie erbeuteten in der Nacht zu Freitag Bargeld in noch unklarer Höhe, teilte die Polizei mit. Der durch die Sprengung verursachte Schaden liege bei mindestens 100.000 Euro.