Ohne Borna Sosa und mit Sasa Kalajdzic nur auf der Bank geht der VfB Stuttgart in das Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Kroate fehlte am Freitagabend in Sinsheim wegen einer Knieprellung. Für ihn spielt beim Abstiegskandidaten Hiroki Ito. Der österreichische Fußball-Nationalspieler Kalajdzic fehlte zuletzt wegen Wadenproblemen. Für den an der Schulter operierten Silas Katompa Mvumpa stürmt Omar Marmoush.