Der französische Bahnkonzern Alstom liefert der DB Regio AG 29 Doppelstockzüge für den künftigen Betrieb der Linien Frankfurt-Bebra (RE 50) und Frankfurt-Wächersbach (RB 51). Die neuen Züge auf der Kinzigtalbahn sollen ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 eingesetzt werden, wie das Unternehmen, die DB Regio AG und der RMV am Montag gemeinsam mitteilten. Zum Standard des Fahrzeugtyps Coradia Stream HC sollen unter anderem Steckdosen am Platz und kostenloses WLAN gehören. Die Züge werden im Alstom-Werk Salzgitter hergestellt.