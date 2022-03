SPD-Fraktionschef Günter Rudolph (SPD) ist zum Vorsitzenden der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz gewählt worden. "Der Vorsitz dieser Kommission ist traditionell ein Vorrecht der Opposition", erklärte Rudolph am Donnerstag in Wiesbaden. "Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mit Verve dieses Amt ausführen." Rudolph folgt auf Nancy Faeser. Die ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende in Hessen ist mittlerweile Bundesinnenministerin.