Wegen einer Postsendung mit Pulver sind Polizei und Feuerwehr am Dienstag zu einer Reutlinger Firma ausgerückt. Eine Mitarbeiterin hatte den Brief nach Polizeiangaben geöffnet. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und vier weitere Mitarbeiter, die damit in Berührung gekommen sein könnten. Niemand hatte der Mitteilung zufolge aber offenkundig gesundheitliche Probleme. Die Firma wurde vorsorglich geräumt.