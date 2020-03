Schaut man sich die Supermarktregale an, haben vermutlich viele momentan unter anderem eine Dose Kichererbsen im Vorratsschrank stehen. Kichererbsen enthalten reichlich Eiweiß – laut dem Bundeszentrum für Ernährung rund 20 Prozent, außerdem Mineralstoffe und Eisen. Besonders gut schmecken Kichererbsen in Eintöpfen oder Currys, aber man kann auch auf die Schnelle einen leckeren Hummus daraus zaubern. Dazu Kichererbsen aus der Dose abtropfen lassen und zusammen mit Zitronensaft, Tahini (Sesampaste), Knoblauch, Salz, etwas Kreuzkümmel und etwas eiskaltem Wasser pürieren. In eine Schüssel füllen und etwas Olivenöl darauf geben. Nicht nur Fladenbrot schmeckt gut dazu, man kann auch hervorragend rohes, in Stifte geschnittenes Gemüse dazu servieren. (csw/Getty)