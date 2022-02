Der Sozialverband VdK Saarland fordert von der nächsten Landesregierung eine an den Folgen der demografischen Entwicklung orientierte Sozialpolitik. "Der Anstieg pflegebedürftiger und mehrfachkranker Menschen ist nirgendwo in Deutschland so groß wie im Saarland", heißt es in einer Mitteilung des Sozialverbands vom Samstag. Zum Geburtendefizit komme die Abwanderung insbesondere jüngerer Menschen. "Der Versorgungsnotstand wird immer größer und wird im Alltag der Menschen eine ähnliche Bedrohlichkeit wie die Klimakrise erreichen", sagte der VdK-Landesvorsitzende Armin Lang. Dringender Handlungsbedarf bestehe auch bei der Umsetzung der Inklusion sowie bei der Lösung der Armuts- und Wohnprobleme im Land. Am 27. März wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt.