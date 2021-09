New York (dpa) - Titelverteidigerin Naomi Osaka ist bei den US Open völlig überraschend schon in der dritten Runde ausgeschieden. Die 23 Jahre alte japanische Tennisspielerin verlor gegen die erst 18-jährige Leylah Fernandez aus Kanada mit 7:5, 6:7 (2:7) und 4:6.

Osaka war im Duell mit der Nummer 73 der Weltrangliste eindeutige Favoritin und darüber hinaus Anwärterin auf den Turniergewinn im letzten Grand Slam des Jahres. Fernandez aber nahm ihr diese Hoffnung und trifft nun im Achtelfinale auf Angelique Kerber aus Kiel.

Ende des zweiten Satzes kam Osaka aus dem Rhythmus und machte im Tie-Break einen Flüchtigkeitsfehler nach dem Anderen. Schließlich lag sie auch im dritten Satz mit einem Break hinten und war so frustriert, dass sie mehrmals ihren Schläger auf den Hartplatz schmiss und mit gesenktem Kopf über die Anlage in Flushing Meadows schlich. Fernandez hingegen riss die Zuschauer mit ihrem nervenstarken Auftritt auf dem Center Court immer wieder aus den Sitzen und konnte nach etwas mehr als zwei Stunden einen Matchball verwandeln.

