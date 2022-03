Stuttgart (dpa/lsw) - Die Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen gefordert, die Verteidiger der angeklagten Deutschen mildere. Gegen das Urteil kann Revision beantragt werden.

Im Zentrum des Prozesses um die krummen Geschäfte steht die längst aufgelöste Auslandsabteilung des Krankenhauses. Von 2013 bis 2015 sollten rund 370 libysche Kriegsversehrte am Klinikum behandelt werden. Über das Klinikum sollten mehr Leistungen als vertraglich mit der libyschen Botschaft vereinbart abgerechnet werden. Weil letztere nicht alle Rechnungen zahlte, entstand dem städtischen Krankenhaus ein Schaden in Millionenhöhe. In dem Komplex ermittelt die Staatsanwaltschaft noch gegen mehrere Beschuldigte, unter anderem führende Kräfte aus der Auslandsabteilung des Klinikums.

