Die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland müssen sich am Donnerstag auf Sturm, Gewitter und Starkregen einstellen. Im Laufe des Donnerstagvormittags nehme der Wind zu, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Mittag könne es dann auch in tieferen Lagen Sturmböen geben. Am Nachmittag sei mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Örtlich könne es 15 Liter pro Quadratmeter regnen, teilten die Meteorologen weiter mit. Am Abend und in der Nacht zum Freitag sollen der Wind und das Gewitterrisiko dann abnehmen. Es bleibt nach Angaben des Wetterdienstes allerdings regnerisch. Im Süden des Landes könne es Dauerregen geben. Auch für Samstag sagt der DWD Regenschauer voraus. Am Sonntag soll es dann aber weitgehend niederschlagsfrei bleiben.