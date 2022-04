Die Aufstiegsprämie des Landes Hessen zur beruflichen Fortbildung stößt auf wachsende Nachfrage. In den Jahren 2020 und 2021 beantragten jeweils rund 3000 Männer und Frauen aus Handwerk, Industrie, Handel, Landwirtschaft oder Rechtspflege die Unterstützung in Höhe von 1000 Euro, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das seien je gut fünf Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. "Der Elan zur Weiterbildung ist sehr erfreulich, denn vielen Branchen fehlt es an Fachkräften, und dieser Mangel bremst die wirtschaftliche Dynamik."