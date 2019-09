Berlin (dpa) - Die Spitzen der großen Koalition haben sich nach den Worten von Unions-Fraktionsvize Andreas Jung bei ihren nächtlichen Verhandlungen über ein Klimaschutzpaket in strittigen Fragen angenähert. Auf die Frage, ob es eine Einigung auf einen Preis für den CO2-Ausstoß gebe, sagte Jung im ARD-«Morgenmagazin»: «Da sind die Verhandlungen auf der Zielgerade.» Ein CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden würde Milliarden in die Staatskasse spülen. Die Koalition will das Geld für Entlastungen nutzen - etwa beim hohen Strompreis.